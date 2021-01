L'église St-Agnès nord a de nouvelles propriétaires

À Rimouski, les soeurs Kina et Bianca Dionne font l'acquisition de l'église St-Agnès Nord et de son vaste terrain.

Déjà propriétaires de l'ancien presbytère qu'elles ont transformé en ressource intermédiaire, les soeurs Dionne sont satisfaites de la transaction réalisée avec la Fabrique.

Elles souhaitent que des promoteurs s'intéressent au développement d'un projet majeur pour ce secteur de la ville.

Madame Dionne précise que toutes les options sont disponibles incluant la vente ou la location de l'église et du terrain.

« On souhaite voir un beau projet signature, quelque chose qui démarquerait ce secteur là de la ville de Rimouski. On voit le Séjour en face, ils ont fait de belles rénovations et c'est beau. Alors on voudrait à notre tour revalorisé un peu cette partie du quartier. »

Kina Dionne, copropriétaire du presbytère et de l'Église St-Agnès