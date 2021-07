L’entièreté des secteurs résidentiels de Rimouski passera à 40 km/h

Rimouski réduira la limite de vitesse à 40 km/h dans tous les secteurs résidentiels de la ville.

Les citoyens étaient préoccupés par la sécurité dans leur quartier en lien avec la vitesse des véhicules. Plus de 2 200 citoyens ont répondu à un sondage concernant la réduction de la limite de vitesse à 40 km/h.

Selon le maire, Marc Parent, 69 % des répondants étaient d’accord avec le projet.

La Ville entreprendra donc des travaux majeurs au niveau de la signalisation routière.

« En 2021, le conseil municipal a choisi d’aller d’abord et avant tout avec toutes les zones résidentielles qui sont en bordure du fleuve, donc partant du Chemin du Golf au Bic jusqu’à l’extrémité de la rue du Phare à Pointe-au-Père. Et en 2022, on va procéder avec la conversion du reste du territoire. »

Marc Parent, maire de Rimouski