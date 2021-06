L'été s'annonce festif à Sainte-Flavie

Il y aura bel et bien des activités estivales à Sainte-Flavie malgré la pandémie. La Municipalité a dévoilé sa programmation jeudi matin.

Les Jeudis soirs Ô quai seront de retour chaque jeudi du premier juillet au 12 août, où des spectacles de musique gratuits seront présentés. Des feux d’artifice coloreront le ciel pour le spectacle d’ouverture.

Le Festival Viv(r)e la Mer se tiendra aussi du 15 au 18 juillet. La programmation comprend, entre autres, une activité d’initiation au paddle board dans une ambiance festive avec musique et consommations sur la plage, une exposition de livres thématiques sous une tente, du cinéma extérieur, de la Zumba et un concours de land art sur la plage, des animations et une exposition sur le thème de la mer à la galerie d’art.

Le Marché public de La Mitis, qui a donné son coup d’envoi le week-end dernier, sera également sur place tout l’été, jusqu’au 2 octobre.