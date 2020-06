L'heure est aux derniers préparatifs pour les écoles de conduite

Les écoles de conduite s'affairent aux derniers préparatifs en vue de la reprise de leurs activités, lundi.

Les lignes téléphoniques de l'Auto-École NDR à Rimouski et Mont-Joli ne dérougissent pas et le propriétaire, Steve Gagné, demande à ses élèves d'être patients.

Il estime qu'environ 120 d'entre eux doivent reprendre des cours pratiques annulés en raison de la pandémie. Par ailleurs, des mesures sanitaires devront être adoptées à bord des véhicules afin de prévenir la propagation du coronavirus.

« J'ai déjà acheté des masques, qui seront obligatoires dans les véhicules, et des produits pour mes moniteurs. En tant que professionnel, on doit porter des lunettes de sécurité ou une visière qui couvre jusqu'au menton. On va avoir le port du masque et de vêtements longs, comme une chemise ou des pantalons longs. »

Steve Gagné, propriétaire de l'Auto-École NDR