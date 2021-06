L'Océanic fait le plein d'espoir

Comme prévu, l'Océanic a fait le plein de jeunes espoirs lors du repêchage virtuel de vendredi et samedi.

Avec ses 4 choix de premier tour, l'Océanic a sélectionné le mobile défenseur de Charlottetown Luke Couhglin (photo) avec le choix numéro 4, les attaquants Maël St-Denis et Maxime Coursol de Ste-Eustache avec les choix 10 et 12 et le gardien de but du Lac-St-Louis Kyle Hagen avec le choix 15.

Plus loin dans le repêchage, l'Océanic a sélectionné un autre gardien soit le rimouskois Cédric Massé avec son choix de sixième tour.

Un autre rimouskois, Thomas Lebreux a été le choix de 12ème ronde du Phoénix de Sherbrooke.

Prochaine étape pour l'organisation, l'important repêchage des joueurs Européens ce mercredi.

L'Océanic possède le 10ème choix au total dans ce repêchage qui réunit les 3 ligues junior majeures au Canada.