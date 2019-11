L'Océanic remet 13 950 $ à la Société canadienne du cancer

Le Match en rose de l'Océanic a permis d'amasser 13 950 $ pour soutenir la recherche et la prévention du cancer du sein.

Le physiothérapeute de l'équipe, Mathieu Foster, et trois joueurs, soit Anthony D'Amours, Nathan Ouellet et Vincent Martineau, se sont également joint à la cause. Ils se sont fait raser les cheveux au milieu de la patinoire après le match.

Leur initiative a permis de recueillir 2 200 $.

Les participants ont également pu soutenir la cause en achetant des billets de tirage lors des six matchs locaux du mois d'octobre ou en prenant part à un encan silencieux en ligne.

Un don de 100 $ permettait aussi de faire inscrire le nom d'une personne survivante ou décédée du cancer sur le chandail rose porté par les joueurs.