L'UMQ au front contre l'intimidation auprès des élus municipaux

L’Union des municipalités du Québec (UMQ) a lancé lundi une campagne nationale pour dénoncer l’intimidation et l’agressivité dont sont victimes les élus.

Avec la pandémie, les attaques des citoyens envers les élus, allant même jusqu’à des menaces de mort, ont pris de l’ampleur, particulièrement sur les médias sociaux.

La campagne « La démocratie dans le respect, par respect pour la démocratie » vise également à encourager les gens à se présenter en politique à l’approche des élections municipales.

Plusieurs personnes peuvent être découragées à l’idée de se lancer en politique municipale en raison de cette animosité.

La présidente de l’UMQ, Suzanne Roy, souligne que les gestes d’intimidation nuisent au climat politique. Elle estime que l’initiative permettra de faire la promotion d’une démocratie et d’un partage d’idées respectueux et tolérants.

Le maire de Rimouski, Marc Parent, abonde dans ce sens.

« Je pense que tout le monde a droit à son opinion, c’est fondamental, ça fait partie du processus de démocratie, mais la transmission de son opinion doit être modulée. Il n’y a absolument aucune raison que quel qu’élu que ce soit se sente intimidé ou injurié. » Marc Parent, maire de Rimouski

Le plan d’action qui accompagne la campagne de l’UMQ comprend plus d’une dizaine de mesures de sensibilisation auprès des municipalités et de la population. Des activités seront par exemple ajoutées dans le programme de formation continue pour les élues et élus municipaux. L’UMQ proposera également des règles types sur la nétiquette sur les médias sociaux.

Sur le même sujet

- Le conseil municipal de Rimouski ébranlé par des commentaires haineux