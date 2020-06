L'UQAR lance un site web destiné aux futurs étudiants

L’Université du Québec à Rimouski a mis en ligne une nouvelle plateforme pour les futurs étudiants et étudiantes afin de les guider à travers les différents programmes offerts.

Le site web futursetudiants.uqar.ca permet à ceux qui souhaitent entreprendre des études à l’université rimouskoise de trouver toutes les informations nécessaires.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de l’UQAR de vouloir se démarquer afin de recruter davantage d’étudiants et étudiantes. Selon le recteur, Jean-Pierre Ouellet, le recrutement demeure un enjeu de taille, et c’est encore plus vrai dans le contexte de la pandémie.

L’université tente donc d’innover et de mettre de l’avant ses différents programmes par le biais d’une plateforme dynamique.

La directrice du Service des communications, Françoise Daigle, explique qu’il s’agit d’un outil complémentaire au site de l’UQAR.

Chacun des programmes de baccalauréat, de certificat, de diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS), de programme court et de maîtrise y est décrit. Le site présente les particularités des programmes en plus de témoignages d’étudiants et de diplômés.