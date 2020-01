L'UQAR veut rendre hommage aux victimes du vol 752

Une cérémonie en hommage aux victimes de l'écrasement d'avion en Iran se tiendra vendredi à l'UQAR à compter de 16h30.

Un moment de silence est prévu en mémoire des victimes des 5 pays touchés par cette tragédie.

Au moins un missile iranien a frappé l'avion du vol PS 752 d'Ukraine International Airlines le 8 janvier dernier, faisant 176 morts, dont 57 Canadiens.

Cette vigile est l’initiative d'étudiants de l'UQAR et de membres de la communauté iranienne et a été mise sur pied par Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent.