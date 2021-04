La 3ème vague ne ralentit pas dans l'ouest du Bas-Saint-Laurent

La 3ème vague est loin d'être terminée dans l'Ouest du Bas-Saint-Laurent alors que 41 nouveaux cas de COVID ont été enregistré dans la région lors des 24 dernières heures.

Plus de la moitié de ces nouveaux cas soit 22 ont été confirmé dans la MRC de Rivière-du-Loup.

Il y en a 5 dans le Témiscouata et les Basques et 4 dans le Kamouraska.

L'Est du territoire est plus épargné avec 2 cas dans Rimouski, un dans la Matanie et aucun dans la Mitis et la Matapédia.

Le nombre total de cas passe à 2 548 incluant 628 provenant des variants.

Pour ce qui est des cas actifs, Rivière-du-Loup en compte 109, La Mitis 42, Rimouski-Neigette 25 et la Matapédia moins de 5.

Par ailleurs, l'appel au dépistage massif à l'école secondaire Notre-Dame de Rivière-du-Loup a été bien entendu selon le CISSS.

Le dépistage a touché environ 500 personnes et il faudra évidemment attendre quelques jours avant de connaître le portrait complet de l'éclosion qui touche 3 élèves et un membre du personnel selon le plus récent rapport.