La 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup est annulée

Après un premier report l’an dernier, la 56e Finale des Jeux du Québec à Rivière-du-Loup ne pourra finalement pas se tenir du 4 au 12 mars prochain en raison de la pandémie.

« Jusqu’à la mi-décembre, on tenait encore la Finale. Dans le dernier mois, tout a basculé », se désole la directrice générale de SPORTSQUÉBEC, Isabelle Ducharme.

La sécurité des athlètes, du personnel et des bénévoles est le mot d’ordre, selon SPORTSQUÉBEC.

L’annulation des entraînements et des compétitions rend impossible la préparation des athlètes à temps, la date butoir pour tenir les qualifications en vue des Jeux du Québec étant le 13 février.

« On a 16% seulement des finales régionales qui ont eu lieu jusqu’à maintenant. Actuellement, le sport ne peut pas tenir de compétitions. Dans les prochaines semaines, il sera difficile de tenir des compétitions et de s’assurer que les athlètes soient prêts pour les Jeux du Québec. » Isabelle Ducharme, directrice générale de SPORTSQUÉBEC

La COVID-19 entraîne également des défis d’hébergement, de transport et d’alimentation trop importants pour le comité organisateur. La fermeture des salles à manger des restaurants, l’impossibilité d’héberger les jeunes dans des classes comme prévu et de les transporter dans des autobus voyageurs au maximum de sa capacité empêchent la tenue de l’événement.

3 300 athlètes provenant de 19 régions et 2 500 bénévoles étaient attendus.

« Annuler deux fois est un coup dur », commente le maire de Rivière-du-Loup, Mario Bastille. Il s’agit de la première annulation d’une Finale en 50 ans. Par ailleurs, l’événement de Rivière-du-Loup devait fêter le cinquantième anniversaire du programme.

SPORTSQUÉBEC évalue la possibilité d’un report en 2023, mais la décision n’a pas encore été prise.

En attendant, Isabelle Ducharme invite les jeunes athlètes à ne pas perdre espoir et à continuer de pratiquer leur sport. « Le sport nous a toujours appris à relever des défis, celui-là en est un. Oui c’est possible que tu ne puisses pas participer à la Finale des Jeux du Québec aujourd’hui, mais c’est un passage dans une vie d’athlète. Plein d’autres choses vous attendent, alors continuez à espérer, à vous entraîner, à pratiquer votre sport favori et gardez la tête haute. »

Pour l’instant, les Finales de Rimouski et de Laval tiennent toujours.