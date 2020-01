La barre est haute pour le 47e Tournoi provincial BMO/Via Capitale

Le tournoi de hockey mineur de Rimouski prend de l'ampleur pour sa 47e présentation.

Le Tournoi provincial BMO/Via Capitale se tiendra du 6 au 9 février au Colisée Financière Sun Life, au Pavillon polyvalent et au Complexe sportif Desjardins avec une augmentation du nombre d'équipes de près de 30 %.

40 équipes du Québec et du Nouveau-Brunswick provenant de catégories mineur double lettre et scolaire prendront part à cet événement.

83 matchs seront présentés dans sept catégories, dont quatre dans le volet double lettre et trois dans le volet scolaire.

« On a beaucoup investi de temps dans le hockey scolaire ,ce qui nous a permis de présenter deux catégories de plus que l’an passé dans ce volet. Le hockey double lettre est en déclin au Québec, donc le tournoi s’est tourné vers le volet scolaire, et pour l’instant, nos efforts portent fruit. »

Jean-Nicolas Grenier-Horth, co-président du Tournoi provincial BMO/Via Capitale