La chambre de commerce demande le retour des zones de couleurs

Tout en rappelant que la santé demeure toujours la priorité, la Chambre de commerce et de l'industrie Rimouski-Neigette demande à son tour le retour des zones de couleur le 9 février.

Selon la direction de l'organisme, Rimouski-Neigette doit être fier de ses commerçants qui ont contribué à l'effort de santé publique malgré des conditions extrêmement défavorables.

Pour éviter d'aggraver la situation financière et psychologique des gens d'affaires, la Chambre demande un véritable soutien à l'approche de périodes importantes comme la St-Valentin et la semaine de relâche.

Par ailleurs, le directeur-général de l'organisme n'est pas surpris par la sortie sur les médias sociaux de l'entrepreneur rimouskois Jean-Martin Beaulieu.

Le propriétaire de Beaulieu Collections lance un cri du coeur au ministre de l'économie Pierre Fitzgibbons afin que Québec aide beaucoup plus concrètement les PME de la province.

Il y a eu beaucoup de prêts. Malheureusement, des prêts, on le déconseille à tout le monde, parce que c'est évidemment de pelleter les problèmes en avant et de faire une plus grosse montagne avec ça. C'est très, très surprenant de la part du gouvernement du Québec qui est un gouvernement qui est axé sur l'entreprise privée.​

Jonathan Laterreur, directeur-général de la chambre de commerce