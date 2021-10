La collecte mobile de denrées se déroulera ce samedi

Pour une deuxième année, Moisson Rimouski-Neigette tiendra sa collecte mobile dans les rues de Rimouski ce samedi.

Des dizaines de bénévoles et des ambassadeurs Telus sillonneront les rues de Rimouski et de Saint-Anaclet pour récolter des denrées non périssables.

La récolte se fera dans les rues à l'Est de l'avenue de la Cathédrale en avant-midi et à l'Ouest en après-midi.

Les citoyens devront simplement déposer leurs denrées à l'extérieur de leur résidence.

La directrice générale de Moisson Sophie Lajoie précise que les demandes de dépannages alimentaires ont augmenté de 40 % depuis le début de la pandémie.

La collecte de l'an dernier a permis de recueillir 28 000 kilos de denrées soit l'équivalent de 125 000 $ en argent.

La générosité des donateurs a permis de venir en aide à 950 familles pendant un mois.

Les bénévoles seront bien identifiés et circuleront dans les quartiers dans des véhicules aux couleurs de Telus.

Ils klaxonneront pour signifier leur présence et récolteront des denrées non périssables mais également des surplus de fruits et légumes de jardin et des produits d'hygiène personnelle.