La commission Laurent s'arrêtera à Rimouski

Rimouski recevra à son tour la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse mardi soir.

Dirigée par Régine Laurent, cette commission permettra à la population et aux professionnels de se faire entendre à l'Hôtel Rimouski. Deux forums sont organisés en simultané.

À partir de 18 h, les parents, jeunes adultes et familles d'accueil qui ont côtoyé ou non la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ) pourront s'exprimer sur leurs expériences et les défis à venir.

En parallèle, le second forum s'adresse spécifiquement aux professionnels qui travaillent quotidiennement auprès des jeunes.

Rappelons que cette commission a été créée un mois après la mort tragique d'une fillette de 7 ans à Granby le 30 avril 2019.

Un décès qui a soulevé de très nombreuses questions sur l'état du système de protection des enfants au Québec.