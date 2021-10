La diversité célébrée dans la Vallée

Afin de célébrer la semaine québécoise des rencontres interculturelles, la MRC de la Matapédia offre des activités sous le thème de la médiation.

Ce jeudi, les étudiants de l'école Armand-Saint-Onge pourront à rencontrer M. Saulo Olmedo Evans, musicien et conteur du Panama pour échanger avec les étudiants.

Dès 18h30, la MRC lancera également une bande dessinée immigréalitée du bédéiste matapédien Nick Micho au cinéma Figaro.

Le visionnement du documentaire Mamu Ensemble Together, qui traite de la musique comme outil de dialogue pour lutter contre le racisme et promouvoir le multiculturalisme.

Il sera possible de poser des questions et d'échanger avec les instigateurs de ce projet.

La Semaine québécoise des rencontres interculturelles est l’occasion pour souligner la belle tradition d’accueil du Québec et la contribution essentielle des partenaires à l’intégration des personnes immigrantes. La concertation des acteurs impliqués trace la voie à une immigration mieux intégrée qui pourra contribuer à une relance économique forte et durable dans toutes les régions du Québec. Ainsi, c’est ensemble que nous créons les conditions gagnantes à faire du Québec une nation plus fière et plus prospère où tous peuvent s’épanouir. Je salue et je remercie les nombreuses personnes et les organismes partenaires de partout au Québec qui consacrent leur cœur et leur énergie à organiser des activités et qui contribuent ainsi année après année, à faire de la SQRI un grand succès.



Nadine Girault, ministre des Relations internationales et de la Francophonie, ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration