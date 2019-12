La Fabrique St-Germain explique sa décision à Riki-Fest

La Fabrique St-Germain répond aux organisateurs de Riki-Fest qui souhaitaient tenir un grand spectacle le 26 janvier à l'intérieur de la Cathédrale.

Le marguillier Jean-Charles Lechasseur précise qu'il n'a absolument rien contre l'idée.

Il ajoute toutefois que l'absence d'un président de Fabrique et les exigences des ingénieurs et représentants de l'industrie de la construction ouvriraient la porte à des poursuites judiciaires contre les marguilliers:

« J'ai trouvé l'initiative de RikiFest très très valable et on l'avait accueilli favorablement chacun des 4 marguilliers et on souhaitait que ce soit possible. Toutefois, ce sont des gens individuellement comme nous qui s'exposent à des poursuites très sévères du monde de la construction. »

Jean-Charles Lechasseur

Archives Bell Média