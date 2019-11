La FAE à la rencontre des régions

La tournée québécoise Nous les profs, c'est à notre tour de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE) a sillonné le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie au courant des trois derniers jours.

À l'approche de la date d'échéance de leur convention collective, le 31 mars 2020, dix membres de la FAE se déplacent dans un autobus à leur image pour faire valoir leurs revendications et aller à la rencontre de la population. L'autobus s'est arrêté, notamment, à la faculté d'éducation de l'UQAR lundi.

Parmi leurs demandes, notons une reconnaissance de la contribution des professeurs, moins de travail administratif et une amélioration des conditions de travail et salariales. « Nos conditions de travail sont les conditions d'apprentissage des élèves et l'école publique doit avoir les moyens pour répondre à tous leurs besoins », souligne le président de la FAE, Sylvain Mallette.

Il estime que de meilleurs salaires et conditions permettraient également de lutter contre la pénurie d'enseignants et d'attirer du personnel en région. « Il faut faire en sorte que le défi soit attrayant. »

« Les profs québécois sont les moins bien payés au Canada, en plus, on doit attendre 17 ans avant d’atteindre le maximum de l’échelle salariale, alors qu’au Canada c’est 11 ans. Conséquemment, des gens qui pourraient choisir la profession ne la choisissent pas. » Sylvain Mallette, président de la FAE

La tournée du Québec se terminera à la mi-décembre.

