La Fondation des médias remet 7 000$ au Centre d'action bénévole

Malgré l’annulation de son tournoi de golf annuel, la Fondation des médias parvient à remettre 7 000 $ aux plus démunis.

Pour la première fois en 39 ans, la Fondation n’a pu organiser l’événement en raison de la pandémie de COVID-19, ce qui l’a privé d’un montant de 25 000 $. Selon le conseil d’administration, l’organisme était à deux doigts de ne pas être en mesure de redonner à la communauté.

Partenaire depuis quatre ans, Marcel Gagné a tenu à soutenir la cause malgré l’annulation du tournoi de golf.

Seul donateur cette année, M. Gagné indique avoir la mission de la Fondation des médias à cœur. « Il n’y a pas de tournoi de golf, mais les démunis sont encore là, souligne-t-il. Au moins cette petite somme-là va servir à quelqu’un quelque part. »

Le montant sera entièrement remis au Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, qui distribuera ensuite de la nourriture à des personnes dans le besoin pendant les Fêtes. Dans les années passées, près d’une dizaine d’organismes qui œuvrent dans la communauté se partageaient plutôt les fonds.

« C’est nécessaire et c’est un peu l’appel que la Fondation des médias veut faire à la population, aux mieux nantis, d’être encore plus généreux cette année, étant donné que les besoins sont beaucoup plus grands. On pense sincèrement que c’est important à Noël de pouvoir avoir de la nourriture sur la table. »

Sarah St-Pierre du conseil d’administration de la Fondation des médias.