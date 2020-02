La Fondation Maurice Tanguay fait un don de 100 000 $ à la Fondation du CHRR

La Fondation Maurice Tanguay et la famille Tanguay versent 100 000 $ à la Fondation du Centre hospitalier régional de Rimouski (CHRR).

Ce don porte les engagements reçus à 3.3 M$ depuis le lancement de la Campagne de dons majeurs en septembre 2018.

Alexandre Tanguay, représentant de la famille Tanguay et actionnaire majoritaire de l'Océanic de Rimouski

« Je crois qu’on est privilégié. Ce n’est pas toutes les régions qui peuvent compter sur un centre hospitalier de qualité comme celui qu’on a ici. Il faut préserver ces acquis et ça passe par des dons majeurs de la communauté d’affaires. »

Gabriel Le Marquand Perreault, journaliste Bell Média. | Le représentant de la famille Tanguay et actionnaire majoritaire de l'Océanic de Rimouski, Alexandre Tanguay.

Alors que 67 % de l'objectif total de 5 M$ est atteint, le président du #CLUB DES 20, Louis Khalil, est confiant pour la suite des choses.

« On sait que chaque dollar additionnel qu’on peut atteindre va nous permettre de supporter une cause qui est très noble et d’acquérir de nouveaux équipements qui vont bénéficier à l’ensemble de la population. »

Louis Khalil, président du #CLUB DES 20