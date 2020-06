La grogne monte chez les propriétaires de bar

Les tenanciers de bar crient à l’injustice alors qu’ils ne savent toujours pas quand ils pourront rouvrir leurs établissements. L’impatience se fait sentir dans l’Est-du-Québec comme ailleurs dans la province.

Le gouvernement Legault a annoncé que les restaurants qui accueilleront à nouveau des clients à compter du 15 juin pourront servir de l’alcool sans achat de nourriture. Un assouplissement qui fait mal aux bars.

« C’est un coup très dur, premièrement parce qu’on reste fermé sans avoir de date. Deuxièmement, au Québec il y a 3 500 bars et 22 000 restaurants. Donc c’est comme si on nous ajoutait 22 000 compétiteurs. » Luc Pichette, propriétaire du bar Le Campus

Luc Pichette est propriétaire du bar Le Campus à Rimouski. Il ne comprend pas pourquoi le gouvernement donne le feu vert aux restaurateurs tout en étant plus permissif, mais demeure muet concernant le déconfinement des bars. Il aurait souhaité que les deux types de commerces puissent rouvrir leurs portes en même temps.

« On est certain qu’il n’y a pas de différence entre un resto, un resto-bar et un bar, affirme Luc Pichette en direct de la manifestation pour l’ouverture de ces établissements devant l’Assemblée nationale à Québec. Je ne vois pas pourquoi les propriétaires de bar ne seraient pas aussi consciencieux que les restaurateurs. »

Il estime que si les restaurateurs sont capables d’appliquer les règles d’hygiène et de distanciation physique, les propriétaires de bar le sont tout autant. Avec une ouverture progressive sans spectacle ou activité spéciale qui attire les foules, Luc Pichette croit être en mesure de gérer 45 personnes à la fois dans son établissement.

« On n’est pas contre les restaurants, au contraire, on s’est battu avec eux et maintenant on veut avoir la même chance qu’eux. On en veut au gouvernement de leur avoir octroyé la vente d’alcool et de ne pas nous laisser notre chance. » Luc Pichette, propriétaire du bar Le Campus

Si dans la région de Rimouski beaucoup de propriétaires sont dans une situation favorable pour rouvrir lorsqu’ils auront le feu vert, environ 30 % des bars de la province n’auront pas cette chance. « Ici, on a été chanceux parce qu’on a pu faire reconnaître nos commerces au niveau du fédéral pour avoir des subventions pour rester debout, mais trois mois de loyer de 4 000 à 5 000 piasses ça commence à faire beaucoup. » Avec les retards de paiements de loyers qui s’accumulent, les tenanciers craignent que la situation se détériore de manière irréversible après la période des fêtes.