La Guignolée aura lieu dans les rues de Rimouski

Le Centre d’action bénévole confirme être en pleine préparation pour assurer la tenue de la Guignolée à Rimouski cette année.

Le 3 décembre, plus de 250 bénévoles seront à pied d’œuvre pour récolter des dons et des denrées à différents points de collecte.

La Santé publique régionale a autorisé l’activité, à condition que les mesures sanitaires soient respectées.

Les bénévoles auront les équipements de protection nécessaires. Après avoir réalisé certains tests, le Centre d’action bénévole a conclu qu’il était possible de récolter l’argent comme à l’habitude, tout en éliminant les contacts.

« Personne ne va se pencher dans la vitre d’auto d’un conducteur, donc on va essayer de maintenir le maximum de distance possible. Pour ce qui est des denrées, les gens sont invités à venir les porter, et ensuite elles seront stockées et mises en quarantaine pour 48 heures avant d’être triées et redistribuées. »

Bernard Poirier, directeur du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette