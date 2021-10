La guignolée prête à sortir dans les rues de Rimouski le 2 décembre

Les bénévoles de la guignolée récolteront des dons dans les rues de Rimouski le 2 décembre.

L’événement se dissocie de la Guignolée des médias qui a pris une tangente différente en raison de la pandémie. « Indépendamment de la décision de la Guignolée des médias, la décision de la guignolée à Rimouski est de tenir l’événement dans la rue, assure le directeur général du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette, Bernard Poirier. Pour des raisons techniques et à cause de la pandémie, les décisions ont été différentes entre la Guignolée des médias et celle organisée par le Centre d’action bénévole. »

Bernard Poirier mentionne que les besoins dans la communauté sont tout aussi importants, ce qui justifie la décision du Centre d’action bénévole de tenir sa collecte annuelle dans la rue. « On s’est assuré que nos bénévoles qui sont là d’année en année étaient encore prêts à récolter des dons dans la rue et qu’on ait un avis favorable de la Santé publique, précise-t-il. On était déjà habitué à la sécurité routière, maintenant on ajoute la sécurité sanitaire. »

De 7 h à 15 h 30, les bénévoles se tiendront aux 11 points de collecte habituels.

Pour assurer leur sécurité et celle des automobilistes qui baisseront leur vitre pour déposer de l’argent dans les contenants prévus à cet effet, des mesures sanitaires seront respectées. Une certaine distance séparera les automobilistes des bénévoles. Ces derniers porteront des lunettes de protection ainsi que le masque de procédure.

« On ne pourra pas constater le sourire sur les visages, mais on le voit dans les yeux des gens. C’est dommage, ça met une certaine distance, mais pour nous l’objectif est de récolter un maximum d’argent cette journée-là pour être en mesure de fournir des bons de guignolée d’un montant appréciable aux gens qui en demandent pour leur permettre de passer un meilleur Noёl. » Bernard Poirier, directeur général du Centre d’action bénévole Rimouski-Neigette

Les gens sont également invités à déposer des denrées non périssables et des produits d’hygiène au Colisée Financière Sun Life.

Cette année, en raison des contraintes sanitaires, les personnes qui souhaitent formuler une demande d’aide pour recevoir un bon de guignolée ne pourront pas le faire sur place au Centre d’action bénévole. Elles devront remplir les documents avant d’aller les porter ou de les envoyer par la poste à l’organisme. La période pour acheminer les demandes d’aide s’étend du premier au 26 novembre.