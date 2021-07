La Maison des Jeunes D'Amqui ouverte cet été

La Jeunathèque d'Amqui maintiendra son ouverture pendant la période estivale.

habituellement fermée durant l'été, considérant le contexte actuel, l'équipe trouvait important de continuer ses activités pour maintenir ses liens avec les jeunes.

La Jeunathèque attend les jeunes d'entre 10 et 14 ans l'après-midi et les 14-17 ans pour les soirées dès demain (mardi).

Il leur sera possible de profiter des installations en plus d'emprunter du matériel sportif, artistique et récréatif.

Ils pourront construire leur propre jardin communautaire pour en faire les récoltes et participer à des activités de transformation alimentaire.

Les jeunes peuvent participer aux activités et profiter des installations gratuitement sans inscription.