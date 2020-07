La Maison Marie-Élisabeth devance le lancement de sa septième Loterie

La Maison Marie-Élisabeth, en collaboration avec l'Association des concessionnaires automobiles de Rimouski, lance sa septième Loterie deux mois plus tôt qu'à l'habitude.

Il s'agit de l'activité de financement la plus importante pour l'organisme. Cinq prix en argent de 1 000 $ chacun et un grand prix de 20 000 $, échangeable à l'achat d'un véhicule chez l'un des douze concessionnaires de Rimouski, seront offerts.

Un prétirage pour identifier les six finalistes aura lieu à la Maison Marie-Élisabeth le 15 janvier à 15 h. Le tirage final, qui déterminera le gagnant du grand prix, se déroulera le 22 janvier à l'Hôtel Rimouski.

6 600 billets seront disponibles au coût de 20 $ sur le site Web de la maison de soins palliatifs rimouskoise et chez quelques détaillants.

La directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth, Paule Côté, explique la nouvelle réalité d'organiser une telle activité-bénéfice en temps de pandémie.

« C'est une de nos activités qui a le moins changé parce que ce n'est pas un évènement, donc ça ne nécessite pas un rassemblement pour l'achat de billets. Par contre, ça va changer un petit peu dans nos tables de vente. Nos bénévoles qui vendent les billets dans les lieux publics vont porter la visière et le masque, on aura du désinfectant sur la table, etc. »

Paule Côté, directrice générale de la Maison Marie-Élisabeth