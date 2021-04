La microbrasserie Le Ketch aura son usine de production

Malgré la pandémie, des entrepreneurs n'hésitent pas à investir dans l'économie régionale.

Les propriétaires de la microbrasserie Le Ketch inaugureront une usine biotechnologique de 750 000 $ à Mont-Joli au mois de juin.

Installée à Sainte-Flavie depuis l'été 2018, la microbrasserie entreprend une étape importante de son expansion avec cette usine de 5 000 pieds carrés sur la rue Bourque à Mont-Joli.

Les nouvelles installations permetteront de quintupler la production de bières afin de répondre à la forte demande.

Elles permettront également de réduire les coûts de production et d'assurer la croissance de l'entreprise.

« Nos bières sont prisées, les gens les aiment, on a un excellent brasseur, on a une qualité et considérant la demande, la capacité de production que l'on a ne suffit pas alors il faut passer à la vitesse supérieure. »

Le copropriétaire Jean-François Fortin