La MRC de La Mitis bientôt propriétaire du Parc du Mont-Comi ?

La direction de la MRC de La Mitis discute activement avec la famille Roussel pour l'achat du Parc du Mont-Comi.

Des négociations sérieuses sont en cours et la MRC attend dans les prochains mois le rapport commandé à la firme LBA de la Baie-des-Chaleurs pour l'inventaire des actifs du Parc.

Si la MRC fait l'acquisition du centre de ski, elle aura besoin de l'appui financier des gouvernements pour un projet d'amélioration et de développement des infrastructures de plusieurs millions de dollars.

« Ce n'est pas certain qu'on va l'acheter. On va valider si ça vaut la peine et si on est en mesure d'aller chercher les subventions nécessaires pour le revamper. »

Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis