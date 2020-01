La MRC de La Mitis est maintenant « amie des aînés »

Après deux ans de travail et de consultations publiques, la MRC de La Mitis lance sa Politique Municipalité amie des aînés. Une centaine de personnes ont assisté à son dévoilement, dimanche, au Centre Le Colombien de Mont-Joli.

Cette dernière permettra de guider les administrations municipales et les organismes dans leurs prises de décisions afin d'améliorer la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus.

Le comié responsable de l'élaboration de la politique a identifié six axes d'intervention soit l'habitation, le transport, l'inclusion sociale, les loisirs, les services de proximité et la communication.

« Les aînés ne vieillissent de la même manière qu’il y a quarante ou cinquante ans. Ce sont des gens très actifs et impliqués dans leur milieu. En tant que municipalité, comment peut-on changer nos habitudes afin qu’ils prennent une plus grande place dans nos communautés et qu’on puisse les garder chez nous le plus longtemps possible ? » Bruno Paradis, préfet de la MRC de La Mitis

140 personnes ont participé à la démarche et près de 700 aînés ont été consultés.

