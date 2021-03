La MRC Rimouski-Neigette rehausse l'aide financière pour des projets ruraux

Les élus de la MRC Rimouski-Neigette optent pour une augmentation majeure pour soutenir économiquement les projets en municipalité rurale.

Les maires ont voté un budget de 276 000 $ pour la prochaine année, une hausse de 100 000 $ comparativement à 2020.

Le Fonds de développement rural cible en priorité les municipalités de Saint-Marcellin, Saint-Narcisse, La Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, Saint-Valérien, Saint-Fabien et Saint-Eugène-de-Ladrière.

Les projets issus de Saint-Anaclet et des districts de Sainte-Blandine-Mont-Lebel, Sainte-Odile de Rimouski et Bic peuvent également recevoir de l’argent.

Les municipalités et organismes ont jusqu’au 6 avril pour compléter leur demande d’aide financière.

Près de 200 000 $ sont actuellement disponibles pour participer au financement de projets locaux et intermunicipaux.

« Dans la dernière année, on a soutenu, entre autres, la Feste médiévale, un événement qui a pris une envergure quasi internationale, des jardins communautaires, il y a eu des projets où des ressources ont été partagées entre deux et trois municipalités. C’est vraiment pour permettre aux municipalités de continuer à être plus attractives. »

Francis St-Pierre, préfet de la MRC de Rimouski-Neigette