La nouvelle passerelle de Causapscal est bientôt terminée

Les travaux pour compléter la nouvelle passerelle de Causapscal tirent à leur fin. Les travailleurs ont terminé de rattacher les deux rives jeudi.

Le projet vise le remplacement de l’ancienne passerelle, construite en 1977, reliant le parc de la Pointe au site patrimonial Matamajaw.

Après avoir connu des retards dans la livraison de matériaux l’automne dernier, l’ex-maire André Fournier, qui demeure impliqué dans le dossier, parle d’une ouverture d’ici deux semaines.

Dans les prochains jours, les parapets seront installés et la surface de bois sera posée.

« Ça va rondement. Je suis passé sur le chantier, hier, et on me disait que ça allait très bien. D’autres travaux vont se faire au printemps et à l’été, entre autres, l’éclairage et mettre de la pelouse de chaque côté. D’après moi, au début mars, c’est certain que les piétons vont pouvoir la traverser. »

André Fournier, ex-maire de Causapscal