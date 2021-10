La nouvelle passerelle sera à l'image de la ville

La passerelle J.-Napoléon-Pérusse sera fermée du 8 novembre au 17 décembre afin de procéder à la nouvelle construction.

C'est près de 1,2 M$ qui sont investis afin de remplacer complètement la passerelle actuelle qui date de plus de 60 ans.

La nouvelle passerelle aura une largeur de 3m, ce qui est deux fois plus large que la configuration actuelle.

La nouvelle configuration de la passerelle, qui sera couverte lui permettra d'être autoportante.

Les deux piliers installés dans la rivière Matapédia seront donc retirés.

Selon le maire de la Ville d’Amqui, Pierre D'Amours mentionne que la passerelle en fore de pont couvert représente les couleurs de la municipalité en plus d'être plus facile d'entretien.

Charles-Antoine Gonthier



« Ponts Experts inc., entrepreneur général, et Innovation Amerik inc., concepteur et surveillant des travaux, nous accompagnent dans ce projet avec le souci d’encourager les entreprises locales. Nous sommes fiers que les composantes principales de la passerelle soient construites par une entreprise d’Amqui »

Guillaume Viel, directeur du Service de développement économique durable à la Ville d’Amqui