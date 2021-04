La pauvreté ne prend pas de pause dans la région

Vous verrez possiblement des bannières affichant le message suivant en ce jeudi: Ce n'est pas un poisson d'avril. Au Québec, une personne sur dix ne couvre pas ses besoins de base.

Une coalition d'organismes communautaires du Bas-Saint-Laurent participe à l'initiative du Collectif pour un Québec sans pauvreté.

Les responsables estiment que la réalité des personnes en situation de pauvreté est le dernier souci du gouvernement Legault.

Selon Michel Dubé d'Action populaire Rimouski-Neigette, c'est 6 000 personnes qui vivent dans la pauvreté dans la MRC.

Guy Labonté du comité Logement Rimouski-Neigette ajoute que la situation de ces personnes se détériore encore plus après un an de pandémie et le taux d'inoccupation des loyers qui est de 0,9 % à Rimouski, loin du taux d'équilibre établi à 3 %.