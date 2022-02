La persévérance scolaire des jeunes soulignée après deux ans de pandémie

127 jeunes provenant de toutes les écoles de La Mitis recevront un certificat pour souligner leur persévérance scolaire.

L’initiative de COSMOSS Mitis s’inscrit dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire qui se déroulent jusqu’à vendredi.

Habituellement, les lauréats reçoivent leur prix lors d’un gala où les jeunes et leurs parents sont invités. En raison des mesures sanitaires, l’organisme a modifié sa formule.

Les enseignants de chaque établissement de la MRC ont désigné des élèves méritants. L’équipe de COSMOSS se déplace ensuite dans les classes pour remettre un certificat à l’arrière duquel l’enseignant ou l’enseignante a écrit un message de reconnaissance. Les lauréats reçoivent également un chèque-cadeau de 25 $ de la Chambre de commerce et de l’industrie de La Mitis.

Jointe au téléphone par Noovo Info, l’agente de concertation Annie Blais s’affairait à distribuer les prix. « On voit que les enseignants sont très fiers et c’est beau de voir que, quand le message est lu, les autres élèves reconnaissent quel ami a été choisi, parce qu’ils se rendent compte que cet enfant a fait des efforts ».

Mme Blais souligne l’importance de reconnaître la persévérance scolaire, particulièrement dans le contexte difficile que vivent les jeunes depuis deux ans en raison de la pandémie. « Le contexte est tellement difficile, que ce serait facile d’abandonner. Des fois, juste d’avoir ce petit plus de se faire dire ‘’on croit en toi, on trouve que tu es une personne persévérante, on a confiance que tu vas réussir et on voit les efforts que tu fais’’ ça peut être la petite tape dans le dos suffisante pour poursuivre un long parcours et amener à une belle réussite. »

« Ce matin, c’était vraiment beau, il y a un petit coco qui était tellement fier qu’il est venu les yeux pleins d’eau. Il était super ému et content, alors on voit qu’il y a un impact sur les jeunes. » Annie Blais, agente de concertation COSMOSS Mitis

D’autres activités sont également prévues au cours de la semaine, notamment un atelier en visioconférence avec Laurent Duvernay-Tardif et le dévoilement du gagnant du concours « À quoi tu t’accroches ? » où les jeunes ont réalisé des capsules vidéo montrant ce qui les motive à persévérer dans leur cheminement scolaire.