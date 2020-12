La population du Bas-Saint-Laurent demeure la plus âgée du Québec

Au premier juillet 2019, 25,9 % des résidents de la région étaient âgés de 65 ans et plus, selon les plus récents chiffres de l’institut de la statistique du Québec.

Un pourcentage nettement supérieur au groupe des moins de 20 ans qui représente 18,4 % de l’ensemble de la population.

Le Bas-Saint-Laurent est également l’une des rares régions dont le nombre de décès surpasse celui des naissances. Une statistique qui se répète pour une 8e année consécutive.

Notons tout de même une donnée positive puisque pour la première fois depuis que le bilan est disponible, soit depuis 2001-2002, le Bas-Saint-Laurent affiche un solde migratoire interrégional positif.

Le solde est de 125 personnes et il y a une augmentation dans tous les groupes d’âge à l’exception des 20-24 ans.

La population du Bas-Saint-Laurent est de 197 300 personnes, un total plutôt stable depuis quelques années.