La préfète de La Matapédia presse la population de se faire vacciner

La table régionale des élus demande à la population du Bas-Saint-Laurent de se mobiliser pour freiner la nouvelle vague de COVID-19.

Pour le président du regroupement Michel Lagacé, le Bas-Saint-Laurent n’échappera pas à la hausse des cas et il est nécessaire de protéger les personnes plus vulnérables en respectant les consignes.

De son côté, la préfète de la MRC de La Matapédia rappelle que la vaccination demeure un bon moyen de limiter la propagation.

Elle souhaite que la vaccination s’améliore dans La Matapédia puisque la MRC est la moins vaccinée du Bas-Saint-Laurent.

Le taux chez les 12 ans et plus est d’environ 80 % alors qu’il est de 30 % chez les 5-11 ans.

« Dans La Matapédia, on n’est pas encore fort fort par rapport à d’autres régions du Bas-Saint-Laurent. Oui, la vaccination c’est important. Ce n’est pas parfait, mais on pense que ça fait une différence. Notre personnel de la santé aussi est épuisé et on veut le protéger. »

Chantale Lavoie, préfète de la MRC de La Matapédia