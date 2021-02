La première réservation des vaccins est complétée au Bas-Saint-Laurent

Les 4000 premiers vaccins disponibles pour les 80 ans et plus au Bas-Saint-Laurent ont déjà été réservés jeudi.

La première journée d’inscription pour la vaccination a connu un engouement significatif. Les réservations sont maintenant fermées, le CISSS attend de recevoir d’autres arrivages avant de procéder à de nouvelles réservations.

La plateforme web a connu quelques ratés aujourd’hui, alors que certaines personnes entre 80 et 84 ans ont vu leur accès refusé, puisque le système acceptait les personnes de 85 ans et plus. Or, le Bas-Saint-Laurent a reçu l’autorisation de procéder à la vaccination des 80 ans et plus, contrairement à d’autres régions comme Montréal.

Ces personnes ont dû se rabattre sur la ligne téléphonique, mais le CISSS assure que personne n’a été refusé. Le porte-parole, Gilles Turmel, indique que la situation sera corrigée pour les prochaines périodes d’inscriptions.

En tout, 10 000 individus de cette tranche d’âge pourront être vaccinés dans la région. Des arrivages du vaccin de Moderna prévus dans les prochaines semaines augmenteront la capacité de vaccination.

70 000 rendez-vous ont été pris dans l’ensemble de la province.