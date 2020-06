La réouverture des gyms est attendue à Rimouski

La réouverture des gyms, des piscines, des arénas et de plusieurs autres plateaux sportifs fait bien des heureux à Rimouski. Le gouvernement Legault a annoncé, mercredi matin, que les activités sportives intérieures pourront reprendre lundi.

Le propriétaire du Santé 2000 le Club ne cache pas sa joie et affirme être prêt à rouvrir ses installations depuis plusieurs semaines.

Claude Bellavance indique que plusieurs mesures sanitaires étaient déjà en place pour assurer la propreté des espaces et des équipements. « J’ai trouvé ça injuste de passer en dernier, souligne-t-il. On a eu une mauvaise connotation comme si c’était moins évident pour nous de respecter les règles d’hygiène alors qu’avant la covid, de 80 à 100 heures par semaine étaient réservées à l’entretien ménager. Chaque client devait déjà nettoyer les appareils après l’utilisation et là on va être encore plus vigilant. »

Dès lundi, la salle d’entraînement autonome sera ouverte. Pour les cours de groupe, il faudra attendre au 6 juillet.

La manière de partager l’espace d’entraînement modifiera l’expérience des sportifs qui se réjouissent tout de même de pouvoir à nouveau bouger.

Au Santé 2000, les membres devront réserver leur place en ligne. 50 personnes seront admises à la fois pour une durée d’une heure et demie.

« On veut s’assurer que les clients soient traçables. S’il devait arriver un incident, on pourra voir rapidement qui était dans la salle à quel moment et qui pourrait avoir été en contact avec une personne infectée. » Claude Bellavance, propriétaire du Santé 2000 le Club

À l’entrée, chaque membre recevra une bouteille de désinfectant et devra s’assurer de nettoyer ses équipements après l’utilisation.

Les vestiaires seront accessibles, cependant un casier sur trois et une douche sur deux pourront être occupés. Sur les 160 machines disponibles, 80 pourront être utilisées afin de respecter la distanciation physique. Le centre sportif a également procédé à une vérification générale des systèmes de ventilation.

Vers une ouverture des glaces au complexe sportif Desjardins

Les patinoires au complexe sportif Desjardins ne seront pas prêtes à temps pour une réouverture lundi. Le maire de Rimouski estime qu’elles le seront au début du mois de juillet.

Selon Marc Parent, la demande est importante. L’administration municipale étudiera les besoins et proposera différentes options au conseil municipal.

« Les propositions devraient être présentées très bientôt pour que le conseil municipal puisse décider de l’option choisie. Et à partir du moment où une option est retenue, il faut calculer environ sept jours pour reconstruire les glaces. » Marc Parent, maire de Rimouski

Les bassins du centre sportif ne seront toutefois pas ouverts avant le mois d’août. Pour l’instant, la Ville de Rimouski priorise l’ouverture des piscines extérieures qui débutera lundi.

Avec la collaboration de Martin Brassard, journaliste Bell Média