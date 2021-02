La Ressource dévoile les résultats finaux du 24e Téléradiothon

La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas-Saint-Laurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine a recueilli environ 292 000 $ lors de son 24e Téléradiothon en formule revisitée.

L’organisme a ainsi dépassé son objectif de 42 000 $.

Le coordonnateur aux services aux membres, Michel Quessy, qualifie ce résultat de réussite, compte tenu de l’annulation de plusieurs activités de financement au cours de l’année en raison de la COVID-19.

La Ressource a récolté un nombre plus important de dons individuels. Les dons en ligne ont également facilité la cueillette.

L’organisme croit que le confinement a eu un effet positif sur l’écoute du spectacle à la télévision. La diffusion du Téléradiothon sur toutes les télévisions communautaires et le web a fait rayonner davantage l’événement, de sorte que les dons provenant de la Gaspésie Nord, du KRTB et de Rimouski sont à la hausse. Un nombre inhabituel de dons de la Côte-Nord, de Chaudière-Appalaches, de la Beauce et de la grande région de Montréal a également été enregistré.