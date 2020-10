La session débutant en janvier sera à nouveau à distance au Cégep de Rimouski

Tout indique que les cours seront très majoritairement offerts à nouveau en ligne en janvier au Cégep de Rimouski.

Les étudiants en seront déjà à leur troisième session à distance si on inclut la fin de la session du printemps 2020. Il ne s'agit vraiment pas d'un choix, mais plutôt d'une constatation.

« C'est pas une décision qu'on prend, c'est un constat. C'est un peu comme la météo, on regarde la météo et on a pas de signaux particuliers qui nous disent que les paramètres vont changer. »

Si l'aspect académique se déroule généralement bien depuis la rentrée du mois d'août, M. Dornier souligne qu'il n'y a aucune alternative à la vie étudiante. Une situation qui soulève beaucoup de questions.

« C'est inquiétant à moyen terme puisque c'est une situation sur laquelle on a pas de contrôle. On a le retour des étudiants qui mentionnent, on comprend que la situation est temporaire alors on va accepter ça pour le temps que ça va durer mais il faudrait quand même pas que ce soit une éternité. »

François Dornier, directeur général du Cégep de Rimouski