La Tournée des Personnalités du Québec sera à Causapscal en mars 2020

La Tournée des Personnalités du Québec s'arrêtera pour la toute première fois au Centre sportif Gérard-Duchaîne de Causapscal le 7 mars 2020.

Le concept, qui existe depuis 2014, propose une partie de hockey opposant des célébrités québécoises à des joueurs locaux.

Les Matapédiens et Matapédiennes pourront voir en action, entre autres, les chanteurs Ludovick Bourgeois et Étienne Drapeau, l'humoriste Jean-Michel Anctil, l'ancien des Canadiens, Jocelyn Lemieux, ainsi que le comédien Pierre-Yves Cardinal.

« Il y aura de bons joueurs et ce sera un bon spectacle j’en suis certain ! Partout où ils passent, beaucoup de gens vont les voir. Après le match, les joueurs seront disponibles pour rencontrer les spectateurs et signer des autographes. »

Guylain Raymond, directeur du service des loisirs de Causapscal