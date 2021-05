La traverse Rimouski - Forestville ne naviguera pas cet été

La traverse entre Rimouski et Forestville ne sera pas en activité cette année.

La direction a décidé de ne pas mettre le traversier à l'eau pour cette saison par peur d'avoir une autre saison difficile.

L'an dernier le CNM évolution a connu une saison écourtée qui a engendré des pertes de 100 000 $.

Depuis cette année, le programme d'aide à la réparation des traversiers n'existe plus.

Ça permettait à la direction de payer seulement la moitié des frais de réparation du bateau.

Une décision qui a été difficile à prendre.

Ça faisait 22 ans qu'on traversait chaque année. On quand même toujours un peu de misère à rejoindre les deux bouts. Vu que l'on a plus la subvention de 50% des réparations et que la pandémie n'est pas terminée, on a décidé de ne pas naviguer, à moins qu'il arrive un miracle.

Hilaire Journeault, propriétaire du CNM Évolution