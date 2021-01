La TREMBSL réclame le retour du transport par autocar à l'est de Rimouski

La Table régionale des élus municipaux du Bas-Saint-Laurent (TREMBSL) a adopté une résolution, vendredi matin, pour demander à Québec de prendre des mesures afin que Keolis puisse poursuivre la desserte par autocars à l’est de Rimouski.

Le transporteur a annoncé que le service d’Orléans Express sera suspendu dès le 7 février en Gaspésie en raison de difficultés financières.

La TREMBSL souhaite également que le gouvernement reconnaisse le transport interurbain et interrégional comme un service essentiel. Elle considère que les déplacements par autobus sont importants, principalement pour les personnes âgées qui sont plus nombreuses à utiliser le service, et pour le transport de marchandises.

Le regroupement d’élus municipaux désire que le transport en région soit optimisé afin d’offrir un service efficace, fiable et pérenne.

La Table régionale considère que l’interruption temporaire du service prend la population de l’Est-du-Québec en otage et isole les régions.