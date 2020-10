La vaccination contre la grippe est de retour

Même si la COVID-19 retient beaucoup l'attention, la campagne annuelle de vaccination contre la grippe saisonnière est de retour le 1er novembre.

Comme à l'habitude, le vaccin est offert gratuitement aux personnes les plus à risque de complications.

Il s'agit des personnes de 6 mois et plus atteintes de maladies chroniques, des personnes âgées de 75 ans et plus ainsi que des femmes enceintes aux 2ème et 3ème trimestre de grossesse.

Même si le vaccin n'est plus recommandé pour les personnes en bonne santé générale de 60 à 74 ans et pour les enfants âgés entre 6 et 23 mois, il est toujours gratuit pour ces clientèles.

Pour obtenir un rendez-vous pour la vaccination contre la grippe saisonnière, consultez le site du CISSS du Bas-Saint-Laurent.