La vaccination de masse débute dans Rimouski-Neigette, La Matapédia et les Basques

Début de la vaccination de masse dans Rimouski-Neigette, La Matapédia et les Basques plus tôt ce jeudi matin.

À la fin de la journée, 258 personnes auront été vaccinés à la salle Raoul-Roy de l'Église St-Pie X à Rimouski, 180 personnes au centre récréoculturel d'Amqui et 80 personnes au centre culturel de Trois-Pistoles.

Précisons que le site permanent de vaccination de Rimouski ouvrira ses installations vendredi prochain soit le 26 mars.

Il sera situé dans un local adjacent au BMR de l'avenue de la Cathédrale.

Il permettra la vaccination de 1 000 personnes chaque jour.

Même si seulement 7 % de la population du Bas-Saint-Laurent a reçu sa première dose, la présidente directrice générale du CISSS du Bas-Saint-Laurent estime que l'objectif du premier ministre Legault de vacciner tous les adultes d'ici au 24 juin est réaliste.

« On y croit, on fait partie des régions qui ont subit un certain délestage au début de mars au bénéfice de régions à plus forte endémicité. On a accepté ça, c'est être bon joueur quand on a moins de cas dans une région. Vous allez voir ça augmenter en vélocité de façon extrêmement importante en avril. »

Isabelle Malo, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux du Bas-Saint-Laurent

Martin Brassard journaliste Bell Média