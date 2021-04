La vaccination passe à un rythme accéléré au Bas-Saint-Laurent

Les personnes âgées de 55 ans pourront être vaccinés sans rendez-vous avec AstraZeneca vendredi, samedi et dimanche à Rimouski et Rivière-du-Loup.

À Rimouski, la vaccination spécifique du AstraZeneca se déroulera de 8 heures à 20 heures au site de l'avenue Léonidas.

Des coupons de priorité seront distribués sur place à partir de 6 heures demain matin.

Pour les secteurs de la Mitis, de la Matapédia et de la Matanie, les personnes âgées de 55 ans et plus peuvent prendre un rendez-vous spécifique à partir de ce jeudi midi pour le vaccin AstraZeneca qui sera administré lundi et mardi.

Selon la direction du CISSS, le rythme de vaccination sera grandement accéléré à partir de vendredi alors que 4 000 doses seront administrées dans la région.

Jusqu'ici, 36 000 personnes ont reçu leur première dose.

La PDG est convaincue que le Bas-Saint-Laurent rejoindra à court terme la moyenne provinciale.

« Les volumes de doses que nous avons reçus au cours des derniers jours sont extrêmement importants. Nous sommes en plein rattrapage au Bas-Saint-Laurent. Nous allons atteindre dans les prochains jours sinon au plus tard dans une ou deux semaines le même pourcentage que la moyenne provinciale, soyez-en assurés. » Isabelle Malo, PDG du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour l'instant, le personnel est suffisant pour assurer le déroulement du calendrier de vaccination

Isabelle Malo ajoute qu'il est encore trop tôt pour fournir un date précise pour le début de la vaccination en pharmacie.