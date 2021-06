La vaccination se déplace dans La Matapédia dès mardi

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent mettra en place des cliniques mobiles de vaccination dans trois municipalités de la MRC de La Matapédia afin de rejoindre un plus grand nombre de résidents.

Il s'agit de la MRC du Bas-Saint-Laurent qui affiche le plus faible taux de vaccination. Selon le porte-parole du CISSS, Gilles Turmel, 65 % de la population matapédienne a reçu au moins une dose du vaccin, contre 74 % pour la MRC de Rimouski-Neigette. « Peut-être que les gens ont toutes sortes de raisons pour ne pas se faire vacciner, peut-être que c’est plus difficile de se déplacer à Amqui », estime-t-il.

Le vaccin de Moderna sera donc proposé lors de ces cliniques pour les premières doses mardi et mercredi de 11 h à 18 h à Sayabec, jeudi à Causapscal et vendredi à Saint-Zénon-du-Lac-Humqui.

« L’idée avec ces cliniques mobiles, c’est de se rapprocher le plus possible des gens, d’aller plus en périphérie des sites principaux de vaccination. »

Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent