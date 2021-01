La vaccination sur pause au Bas-Saint-Laurent

La campagne de vaccination sera interrompue pendant plusieurs jours à compter de lundi au Bas-Saint-Laurent. Aucune dose ne sera livrée la semaine prochaine, et la Direction régionale de la santé publique ne dispose d’aucune indication sur les approvisionnements par la suite.

Jusqu’à maintenant 3670 personnes ont reçu une première dose du vaccin, et environ 1000 autres doses seront administrées cette semaine.

Le directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent, le Dr Sylvain Leduc, indique que cette suspension ne sera pas suffisamment longue pour avoir un impact sur la stratégie de vaccination et sur l’administration de la deuxième dose.

« L’objectif est de vacciner le plus de gens possible avec une première dose et de s’assurer que toutes les personnes reçoivent leur deuxième dose à l’intérieur de 90 jours. Donc pour l’instant on garde le cap sur la stratégie si nous n’avions qu’une diminution des approvisionnements pendant une semaine ou deux. »

Dr Sylvain Leduc, directeur de la santé publique du Bas-Saint-Laurent