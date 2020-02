La Ville de Rimouski réclame aussi un service d'hémodynamie

La Ville de Rimouski joint sa voix au mouvement pour l’implantation d’un service d’hémodynamie à l’hôpital régional de Rimouski.

Le conseil municipal demande au ministère de la Santé et des Services sociaux de rendre le service disponible pour la population du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

La dilatation coronarienne est un traitement qui permet de limiter les séquelles et la mortalité à la suite d’un infarctus.

L’intervention n’est cependant pas possible dans les centres hospitaliers de la région.

Les patients doivent donc être transférés à Québec pour recevoir le traitement, ce qui réduit grandement les chances de réussite.

Les élus sont d’avis que le bassin de population de la région est suffisant pour offrir le service à Rimouski et qu’il y a plus de risques et de désavantages de ne pas le faire.