La zone orange va faire du bien au Bas-St-Laurent

La nouvelle zone orange est accueillie les bras ouverts par les élus municipaux.

Les maires d'Amqui et de Rimouski sont très satisfaits des assouplissements annoncés.

Même s'il avait préféré l'installation d'un contrôle routier dans le secteur de La Pocatière, Marc Parent estime que certaines mesures annoncées par le gouvernement Legault permettront de garder le contrôle.

Des mesures plus strictes pour les restaurants sont bien accueillies.

Pour s'assoir dans la salle à manger, il faudra réserver à l'avance et c'est au restaurateur de s'assurer que ses clients résident dans la région.

Marc Parent fait confiance aux dirigeants de la santé publique même si certains experts considèrent qu'il est risqué et même dangereux d'alléger les mesures de confinement.

8 personnes de foyers différents pourront se rassembler à l'extérieur.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui, pense que cet assouplissement permettra aux ainés et aux personnes seules de retrouver une vie sociale.

Pusieurs activités sont mise en place par la ville pour profiter de la vie extérieure.

La patinoire et la glissade près de l'aréna sont toujours ouvertes et le club de ski de fond Harfang des neiges offre ses sentiers.

Quelques précisions restent à confirmer pour l'accès à la piscine et à l'aréna.

Pierre D'amours attend les clarifications du gouvernement avant de prendre sa décision.

Les salles de cinéma et de spectacles rouvriront également.

Le cinéma Figaro et la Salle Jean-Cossette pourraient donc reprendre vie dans les prochains jours.

On n'est pas encore passé à travers la tempête ! Mais on avait besoin d'un certain allègement. Ce qu'on retrouve présentement, ça fait un certain sens pour les prochaines semaines et ça va nous aider à nous rendre jusqu'à la relâche.

Pierre D'Amours, maire d'Amqui