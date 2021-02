Lancement de la campagne de financement de la fondation du CMEC

La fondation du CMEC lance sa 18e campagne de financement.

L'argent amassé servira pour financer des projets novateurs à la clientèle étudiante matapédienne.

L'objectif de cette année est de 50 000 $.

Un objectif ambitieux, mais réalisable selon le président de la fondation, Alexandre Michaud.

On était à 30 000 $ et on l'a excédé. L'an dernier on a terminé à 36 000 $. On voit qu'on a vraiment un 20 000 de différence dans notre objectif ! Mais en moussant la contribution des particuliers, l'objectif est atteignable.

Alexandre Michaud, président de la fondation du CMEC